Gastro-Turizmde Yeni Dönem: AGTD ve Ankara Kalkınma Ajansı'ndan Teknik Destek Sözleşmesi

Güncelleme:
Anadolu Gastro-Turizm Derneği (AGTD) ile Ankara Kalkınma Ajansı arasında gastro-turizm alanında sosyal girişimcilik vizyonunu güçlendirecek bir teknik destek sözleşmesi imzalandı. Proje, bölgesel kalkınma odaklı sorumlu turizm yaklaşımlarını yaygınlaştırmayı ve yerel gastronomik değerlerin sürdürülebilir kullanımını hedefliyor.

Anadolu Gastro- Turizm Derneği (AGTD) ile Ankara Kalkınma Ajansı arasında gastro-turizm alanında teknik destek sözleşmesi imzalandı.

AGTD'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Kalkınma Ajansının çağrı ilanına çıktığı 2025 Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Teknik Destek Programı kapsamında "Sorumlu Gastro-Turizm Perspektifinde AGTD Sosyal Girişim Vizyonu ve Yol Haritası" başlıklı proje desteklenmeye hak kazandı.

Projenin uygulanmasına yönelik teknik destek sözleşmesi, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan ile AGTD??????? yetkililerinin katılımıyla imzalandı.

Proje, gastro-turizm alanında sosyal girişimcilik vizyonunu güçlendirmeyi, bölgesel kalkınma odaklı sorumlu turizm yaklaşımlarını yaygınlaştırmayı ve yerel gastronomik değerlerin sürdürülebilir kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda, eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütülecek, sosyal etki odaklı gastro-turizm vizyon belgesi hazırlanacak, uzun vadeli stratejik plan oluşturulacak.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
