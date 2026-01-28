Haberler

Kadın girişimciler İstanbul'da 54 saatlik etkinlikte buluşacak

Garanti BBVA ve Techstars işbirliğiyle düzenlenen 'Startup Weekend Women' etkinliğinin İstanbul ayağı için başvuru süreci başladı. Etkinlik, 6-8 Mart tarihlerinde kadınların liderlik ettiği girişim fikirlerinin geliştirileceği bir platform sunacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, dünyanın 60 şehrinde eş zamanlı gerçekleştirilecek organizasyon, 6-8 Mart tarihlerinde Salt Galata'da düzenlenecek.

Dünya Kadınlar Günü'nü de kapsayan etkinlikte, en az yüzde 50'si kadınlardan ve 18 yaş üstü kişilerden oluşan ekipler, 54 saat içinde girişim fikirleri geliştirecek, test edecek ve sunum hazırlayacak.

Katılımcılar, bu süreçte iş modeli oluşturma, ürün geliştirme ve mentörlük konularında uzman mentorlar ve sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.

Ekiplerde fikir sahibinin ve sunumu yapacak üyenin kadın olması şartının arandığı yarışmada, kadını güçlendirmeye yönelik iş fikirlerine öncelik tanınacak. Girişimciler, "startupweekendistanbul.com" adresi üzerinden 28 Şubat'a kadar etkinliğe başvuru yapabilecek.

Etkinlik sonunda ödül alan projeler, Mayıs 2026'da düzenlenecek "Global Pitch Competition"da fikirlerini uluslararası jüriye sunma şansı yakalayacak.

Bankanın girişimcilik ekosistemini destekleme çalışmaları ve Techstars ile kurulan işbirliği kapsamında hayata geçirilen organizasyon, kadın girişimcileri teknoloji tabanlı projeler ve küresel ağlarla buluşturmayı hedefliyor.

