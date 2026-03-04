Gana'da kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte 9 kişi öldü

Gana'nın Ahafo vilayetinde kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte 9 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Ahafo vilayetine bağlı Atta Ne Atta bölgesindeki yasa dışı maden ocağında göçük meydana geldi.

Kazanın ardından yapılan arama-kurtarma çalışmalarında 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kazada 4 kişi göçükten sağ çıkarılırken çok sayıda kişiden ise haber alınamıyor.

Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreticileri arasında bulunuyor.

Ülkede yasa dışı madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölümlere neden oluyor.