Gana'dan Afrikalılara vize ücreti muafiyeti

Batı Afrika ülkelerinden Gana, Afrikalılar için vize ücretini kaldıracağını duyurdu.

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, "25 Mayıs Afrika Günü" kutlamaları kapsamında başkent Akra'da düzenlenen programda konuştu.

Ablakwa, artık Afrikalı ziyaretçilerden vize ücreti alınmayacağını açıkladı.

Kararın, Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın "Gana iş dünyasına yeniden açık" vizyonunun bir parçası olduğunu belirten Ablakwa, "Dünyaya Gana'nın iş dünyasına açık olduğunu söylüyoruz. Gana, turizme, küresel ortaklıklara hazır. Ülkemiz tarihinde ilk kez Afrikalılardan tamamen vize ücreti kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

Ablakwa, yeni uygulamayla Gana'nın, dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerin internet üzerinden kolayca başvuru yapabileceği yeni e-vize sistemini de devreye aldığını aktararak, yolcuların büyükelçilik veya konsolosluklara gitmeden vizelerini çevrim içi alabileceğini söyledi.

Afrika Günü'nde açıklanan "Afrikalılara vize ücreti muafiyeti" kararının, kıta genelinde birlik ve entegrasyonu güçlendirecek sembolik bir adım olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Daha önce Ruanda, Togo, Benin, Gambiya ve Seyşeller de Afrikalı yolculara kısmi ya da tamamen vizesiz seyahat imkanı sağlamıştı.