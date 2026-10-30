Galatasaray, Osimhen ve Stefanie'nin kızı Liora Audrey için tebrik paylaşımı yaptı

İSTANBUL, GALATASARAY'DAN, Osimhen'in doğumu gerçekleşen kız çocuğu için, sanal medya hesaplarından tebrik paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Victor Osimhen ile Stefanie'nin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!" ifadelerine yer verildi. Liora, Osimhen'in 2022 doğumlu kardeşi Hailey'den sonra ikinci çocuğu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı