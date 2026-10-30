Galatasaray, Osimhen ve Stefanie'nin kızı Liora Audrey için tebrik paylaşımı yaptı

Galatasaray, Osimhen ve Stefanie'nin kızı Liora Audrey için tebrik paylaşımı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Victor Osimhen ile Stefanie'nin dünyaya gelen kızı Liora Audrey için sanal medya hesaplarından tebrik paylaşımı yaptı. Paylaşımda çifte ve bebeğe sağlıklı, mutlu ömür dilendi; Liora, Osimhen'in 2022 doğumlu kardeşi Hailey'den sonra ikinci çocuğu oldu.
İSTANBUL, GALATASARAY'DAN, Osimhen'in doğumu gerçekleşen kız çocuğu için, sanal medya hesaplarından tebrik paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Victor Osimhen ile Stefanie'nin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!" ifadelerine yer verildi. Liora, Osimhen'in 2022 doğumlu kardeşi Hailey'den sonra ikinci çocuğu oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı