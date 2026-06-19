Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Adana'da özel gereksinimli çocuklarla buluşturuldu

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın kupası, Adana'da özel gereksinimli çocuklarla buluşturuldu.

Adana Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği ve Gönüllü Anneler Topluluğu öncülüğünde etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, şampiyonluk kupası da sergilendi. Özel gereksinimli çocuklar, şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çekildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, programda, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşam içerisinde daha aktif yer almasının önemli olduğunu belirtti.

Bu tür etkinliklerin toplumsal farkındalığın artırılması, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve çocukların moral ve motivasyonlarının desteklenmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Duru, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.