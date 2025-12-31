Galatasaray'ın Efsane İsimlerinden Gökmen Özdenak Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Galatasaray Spor Kulübü, kulüp tarihinin unutulmaz futbolcularından, spor yazarı ve yorumcu Gökmen Özdenak'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Divan Kurulu'nun 6225 sicil numaralı üyesi olan Özdenak'ın vefatının derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Henüz 20 yaşındayken Galatasaray formasıyla futbolculuk kariyerine başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı ekipte görev aldı.

Özdenak, Galatasaray'da forma giydiği dönemde dört lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası kazanarak önemli başarılara imza attı. 1976 yılında Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydeden Özdenak, bu golle kulüp tarihine adını yazdırdı.

Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak'ın kardeşleri Yasin, Doğan ve Mustafa Özdenak da Galatasaray formasıyla futbol oynadı. Ay-yıldızlı formayı 14 kez giyen Özdenak, aktif futbolculuk kariyerinin ardından uzun yıllar spor yazarlığı ve televizyon programlarında futbol yorumculuğu yaptı.

Galatasaray Kulübü, açıklamasında Gökmen Özdenak'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiaya başsağlığı dileklerini iletti.