Haberler

Galatasaray'ın Efsane İsimlerinden Gökmen Özdenak Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Spor Kulübü, eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak'ın vefat ettiğini duyurdu. Özdenak, Galatasaray'da 13 yıl boyunca futbol oynamış ve birçok başarıya imza atmıştır.

(ANKARA) - Galatasaray Spor Kulübü, kulüp tarihinin unutulmaz futbolcularından, spor yazarı ve yorumcu Gökmen Özdenak'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Divan Kurulu'nun 6225 sicil numaralı üyesi olan Özdenak'ın vefatının derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Henüz 20 yaşındayken Galatasaray formasıyla futbolculuk kariyerine başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı ekipte görev aldı.

Özdenak, Galatasaray'da forma giydiği dönemde dört lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası kazanarak önemli başarılara imza attı. 1976 yılında Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydeden Özdenak, bu golle kulüp tarihine adını yazdırdı.

Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak'ın kardeşleri Yasin, Doğan ve Mustafa Özdenak da Galatasaray formasıyla futbol oynadı. Ay-yıldızlı formayı 14 kez giyen Özdenak, aktif futbolculuk kariyerinin ardından uzun yıllar spor yazarlığı ve televizyon programlarında futbol yorumculuğu yaptı.

Galatasaray Kulübü, açıklamasında Gökmen Özdenak'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiaya başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA / Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Bayern, Boey'i satışa çıkardı: Bu parayı veren bonservisini alır
İran'da protestolar başladı! Kaymakamlık binasını bastılar

Komşu karıştı! Protestocular kaymakamlık binasını bastı
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek

Yeni yıla girerken kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek