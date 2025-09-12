G20 Turizm Bakanları Toplantısı Güney Afrika'da Gerçekleşti

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde Kruger Ulusal Parkı'nda G20 Turizm Bakanları Toplantısı düzenlendi.

Güney Afrika'nın dünyaca ünlü safari mekanı Kruger Ulusal Park'taki Skukuza Kampı'nda bulunan Nombolo Mdhluli Konferans Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, G20 üyesi ülkelerin turizm bakanları sürdürülebilir, kapsayıcı ve dirençli turizm politikalarının geliştirilmesi gündemiyle bir araya geldi.

Toplantıda, turizm eylem planında yapay zeka ve inovasyon, sürdürülebilir yatırımlar, hava bağlantılarının geliştirilmesi ve kapsayıcı turizm için dayanıklılığın artırılması başlıkları ele alındı.

G20 dönem başkanlığını yürüten ev sahibi ülke Güney Afrika'nın Turizm Bakanı Patricia de Lille, toplantının açılış konuşmasında, turizmin istihdam yarattığını, ekonomik büyümeyi yönlendirdiğini, toplulukları canlandırırken kültürel bağları güçlendirdiğini ve kültürel mirası koruduğunu söyledi.

Lille, turizmin Güney Afrika'nın gayrı safi milli hasılasının yüzde 8,5'ini oluşturduğunu belirterek, sadece temmuz ayında ülkeye gelen ziyaretçi sayısının 880 bini aştığını, bunun da geçen yıla göre yüzde 26 artış anlamına geldiğini kaydetti.

Turizm sektörünün ülkede 1,5 milyondan fazla kişiye istihdam yarattığına değinen Lille, bunun ülkede pek çok aile için temel geçim kaynağı olduğuna dikkati çekti.

Türkiye adına toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl 'Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik' temasıyla düzenlenen toplantıda, öncelikli konu başlıkları olarak belirlenen; turizmde dijital inovasyon, turizm finansmanı, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik turizm yatırımları, engelsiz seyahate erişimde hava taşımacılığının rolü, kapsayıcı ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi konularında ülkemizin yürüttüğü başarılı çalışmalara değindik."

Çam, konuşmasında ayrıca Filistinlilerin maruz kaldıkları soykırıma değindiklerini, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinlileri andıklarını ve Güney Afrika'yı Filistin konusundaki duyarlılığından ötürü tebrik ettiklerini belirtti.