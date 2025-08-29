G20 Dönem Başkanı Güney Afrika, Küresel Eşitsizlikler İçin Uzmanlar Komitesi Kurdu

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, G20 dönem başkanlığı kapsamında Nobel ödüllü ekonomist Prof. Dr. Joseph Stiglitz liderliğinde, küresel eşitsizlikleri inceleyecek bir uzmanlar komitesi kurduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bağımsız Uzmanların Olağanüstü Komitesi" adıyla göreve başlayan komitenin G20 tarihinde ilk kez küresel eşitsizlik üzerine rapor hazırlayacağı belirtildi.

Açıklamada, komite tarafından hazırlanan raporun kasım ayında Johannesburg şehrinde düzenlenecek G20 Zirvesi'nde liderlere sunulacağı kaydedildi.

Nobel ödüllü ABD'li ekonomist Joseph Stiglitz'in başkanlık edeceği komitede Brezilya'dan Dr. Adriana Abdenur, Uganda'dan Winnie Byanyima, Hindistan'dan Prof. Dr. Jayati Ghosh, Güney Afrika'dan Prof. Dr. Imraan Valodia ve Dr. Wanga Zembe-Mkabile'nin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, komitenin küresel gelir ve servet eşitsizliğinin zaten çok yüksek olduğu ve bunun hızla artacağına dair makroekonomik endişelerin bulunduğu bir konjonktürde kurulduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Son analizler, dünyanın en zengin yüzde 1'inin servetini 2015'ten bu yana gerçek anlamda 33,9 trilyon ABD dolarından fazla artırdığını gösteriyor. Bu, yıllık küresel yoksulluğun 22 katını ortadan kaldırmaya fazlasıyla yeter."

"Küresel ekonomimizde yeni bir oligarşi ortaya çıkıyor"

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, komiteye ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya genelindeki insanlar, aşırı eşitsizliğin onurlarını ve daha iyi bir gelecek şanslarını nasıl baltaladığını biliyor. Küresel Güney'de milyonlarca insan, kendilerini kurtaracak aşılardan mahrum bırakıldığı aşı apartheidinin acımasız adaletsizliğine tanık oldu." ifadelerini kullandı.

Ramaphosa, artan fiyatların, borçların ve ticaret savaşlarının küresel eşitsizlik uçurumunu daha da derinleştirdiğine dikkati çekerek, "Küresel ekonomimizde yeni bir oligarşi ortaya çıkıyor." dedi.

Komiteye başkanlık edecek Stiglitz ise yaptığı açıklamada, eşitsizliğin nedenleri ve çözüm yollarına dair büyüyen akademik birikime dikkati çekerek, "Şimdi görevimiz, kanıtları ve kamuoyunun bu uçuruma karşı öfkesini G20 liderleri için sağlam ve dönüştürücü politika önerilerine dönüştürmektir." değerlendirmesinde bulundu.