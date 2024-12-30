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Futbol Maçından Sonra Kalp Krizi Geçiren Muhammet Deniz Hayatını Kaybetti

Futbol Maçından Sonra Kalp Krizi Geçiren Muhammet Deniz Hayatını Kaybetti
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Erzurum'un Tortum ilçesinde halı saha futbol turnuvasında maç sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden futbolcu Muhammet Deniz'in anısına turnuvaya 3 gün ara verildi.

Erzurum'un Tortum ilçesinde futbol maçı oynadıktan sonra kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

İlçede düzenlenen halı saha futbol turnuvasına katılan Muhammet Deniz, takım arkadaşlarıyla hazırlık maçı oynadı.

Müsabaka sonrası fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşan Deniz, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Deniz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden Muhammet Deniz'e rahmet dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"İlçemizde düzenlediğimiz halı saha futbol turnuvasına katılan, Uzunkavak Spor oyuncularımızdan değerli kardeşimiz Muhammet Deniz, kendi aralarında yaptıkları hazırlık maçı sonrası fenalaşarak kalp krizi geçirmiş ve hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Uzunkavak Mahallemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu acı kaybın derin üzüntüsüyle, turnuvamıza 3 gün ara verdiğimizi sizlerle paylaşmak isterim."

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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