Fujian Eyaleti Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Öne Çıkıyor

FUZHOU, 22 Mayıs (Xinhua) -- Doğu Çin Denizi kıyısında bulunan Fujian eyaleti, 136.000 kilometrekarelik bir deniz alanına sahip. Girintili çıkıntılı kıyı şeridi ve çok sayıdaki körfez ve adasıyla eyalet, su ürünleri yetiştiriciliği için ideal bir bölge olarak öne çıkıyor. Fujian, yıllardır bir yandan deniz ekolojik ortamını korurken, diğer yandan yüksek kaliteli deniz balıkçılığı gıda ürünlerini artırmaya ve su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesini hızlandırmaya odaklanıyor. Fujian, 2023'te su ürünleri üretiminde yaklaşık 5,8 milyon tonla ülkede ikinci sırada geldi.