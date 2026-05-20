TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, Japon Yetkililerle Görüştü

(ANKARA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Japonya ziyareti kapsamında Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kunimitsu Ayano'nun heyeti onuruna verdiği çalışma yemeğine katıldıklarını açıkladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede Türkiye ile Japonya arasındaki jeostratejik iş birliğinin geliştirilmesinin öneminin ele alındığını belirtti. Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Japonya ziyaretimiz kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Kunimitsu Ayano'nun heyetimiz onuruna verdiği çalışma yemeğine katıldık. Bölgesel ve küresel gelişmeler karşısında Türkiye ve Japonya arasındaki jeostratejik işbirliğinin geliştirilmesinin önemi üzerinde durduk. Ayrıca, üçüncü ülke ve coğrafyalarda Türk-Japon işbirliği potansiyelini değerlendirdik."

Kaynak: ANKA