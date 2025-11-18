Haberler

FTSO Başkanı Çıralı, Yerel Yönetimler ile Proje Geliştirme Toplantıları Düzenledi

FTSO Başkanı Çıralı, Yerel Yönetimler ile Proje Geliştirme Toplantıları Düzenledi
Güncelleme:
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, çevre ve sanayi müdürleri ile Seydikemer projelerinde son durumu değerlendirdi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ile Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Munise İlkay Saraç'ı ziyaret etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Çıralı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ile bir araya geldi. Ziyarette, Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt Sığırcılığı) Organize Sanayi Bölgesi ile Fethiye Seydikemer Karma Sanayi Sitesi projelerinde gelinen son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Çıralı, daha sonra Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Müdürü Munise İlkay Saraç ile görüştü. Görüşmede, Fethiye ve Seydikemer'i kapsayan çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Çıralı, ziyaretlerde üyelerin beklentilerini ve taleplerini ilettiklerini belirterek, "Ayrıca bölgemizde yürüttüğümüz 2 büyük proje olan Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt Sığırcılığı) Organize Sanayi Bölgesi ile Fethiye Seydikemer Karma Sanayi Sitesi projelerinde gelinen son duruma ilişkin değerlendirmeler yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
