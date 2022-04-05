Fruit Logistica Fuarı, 2 yıllık aranın ardından kapılarını yeniden açtı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan yaş meyve ve sebze fuarı Fruit Logistica, Almanya'nın başkenti Berlin'de kapılarını ziyaretçilere açtı.

Messe Berlin tarafından düzenlenen ve çok sayıda ülkeden yaş meyve ve sebze sektöründen temsilcilerin katıldığı Fruit Logistica, 2 yıllık aranın ardından "Yerinde tekrar buluşalım" temasıyla 7 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Normalde şubat ayında düzenlenen fuar, salgın nedeniyle Nisan 2022'ye ertelenmişti. Fuarda, herhangi bir Kovid-19 kısıtlaması olmaması dikkati çekti.

Alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Fruit Logistica Fuarı'nda, bu yıl 87 ülkeden yaklaşık 2 bin firma yer alıyor.

Türkiye'den bireysel ve milli olmak üzere 35 firma fuara katıldı. Türkiye, "milli katılım" altında bu yıl 750 metrekarelik alanda 27 firma ile temsil ediliyor. Küresel tarımda önemli bir pozisyona sahip olan Türkiye'nin, kendini tanıtabilmesi için iyi bir fırsat olarak değerlendirilen fuara, "bireysel" olarak da 8 Türk firması katılıyor.

Üreticiden satış noktasına kadar meyve ve sebzenin tüm değer zincirinde yer alan şirketler fuara ilgi gösterirken, inovasyon ve bilgi için en iyi platformları sunan Fruit Logistica'yı, 115 ülkeden alıcıların ziyaret etmesi bekleniyor.

Bu yıl fuarda uzmanlar tarafından yetiştirme, paketleme ve nakliyede sürdürülebilirlik, iklim krizinin üreticiler üzerindeki etkileri ve tarımın dijitalleşmesi tartışılacak. Fuarda, Rusya-Ukrayna savaşının küresel meyve ticareti üzerinde etkileri, tedarik zincirlerinin baskı altında olması ve uluslararası meyve ticaretiyle ilişkili diğer konular da ele alınacak.