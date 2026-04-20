Fransız gazeteciler, Epstein'in Paris'teki evinde 2019'da cinsel istismar belgelerine ulaşıldığını açıkladı

Fransız gazeteciler, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in Paris'teki evinde 2019'da yapılan aramada, suç delili sayılabilecek içeriklere ulaşıldığını belirtti.

France 2 kanalında yayımlanan ve güncel soruşturmalara odaklanan Complement d'enquete programında, çok sayıda siyasetçi ve iş adamının isimlerinin de yer aldığı yeni Epstein belgelerinin dünya gündeminde yankı uyandırmasının ardından Fransız gazetecilerin ABD'li milyarderle ilgili yaptıkları araştırmada elde ettikleri yeni bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı.

Fransız gazeteciler, Epstein'in düzenli olarak ikamet ettiği Paris'teki evinde 2019'da bir polis araması yapıldığını ve bu aramada el konan iki bilgisayar ve bir CD-ROM'da suç delili sayılabilecek içerikler bulunduğunu aktardı.

Cihazlarda "Gizli tablo (tam)" isimli bir dosyada alfabetik sıraya göre dizilmiş 62 kadının isminin bulunduğunu aktaran gazeteciler, kadınların kişisel bilgilerinin yer aldığı dosyada farklı gruplandırmaların yapıldığına dikkati çekti.

Fransız gazeteciler, bu gruplandırmalardan birinin "o dönemde yaşı" başlığı altında yapıldığını ve kurbanların reşit olup olmadığı bilgisine yer verildiğini bildirdi.

Gazeteciler dosyada, kadınların uğradığı cinsel istismar şekillerine göre de sınıflandırıldığını kaydetti.

ABD Adalet Bakanlığı ocakta Epstein ile ilgili yeni belgeleri kamuoyuyla paylaşmış, siyaset arenasından ve iş dünyasından çok sayıda ismin de yer aldığı dosyalar geniş yankı uyandırmıştı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
