Haberler

Fransız istihbarat kurumu, yabancı yazılımların güvenlik tehditlerine karşı şirketleri uyardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa İç İstihbarat Birimi, uluslararası faaliyet gösteren Fransız şirketlerine yabancı yazılımların güvenlik riskleri konusunda uyarıda bulundu. Raporda, bu yazılımların kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekilirken, yerli uygulamaların tercih edilmesi istendi.

Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) uluslararası alanda faaliyet gösteren Fransız şirketlerine, kullandıkları yabancı yazılımların yaratabileceği güvenlik risklerine karşı uyarıda bulundu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, DGSI tarafından yayımlanan raporda Fransız şirketlerinin kullandıkları yazılımların yol açabileceği tehlikeleri göz ardı ettiği belirtildi.

Raporda, uluslararası faaliyet gösteren Fransız şirketlerinin ürünlerini ihraç etmek amacıyla kullanmaya başladıkları uygulamaların, bu şirketlerin çevrim içi ağlarında güvenlik açığı oluşturabildiği kaydedildi.

Şirket çalışanları tarafından iletişim ve ödeme için kullanılan uygulamaların da siber saldırılara kapı arayabileceği hatırlatılan raporda, Fransız şirketlerinden yabancı yazılımların kullanılmasına kısıtlama getirmesi ve yerli üretim uygulamaları tercih etmesi istendi.

Ayrıca raporda, çevrim içi ortamdaki tehditlere karşı şirketlerin güvenlik uygulamalarını güçlendirmesi gerektiği bildirildi.

Son dönemlerde şirketlerin yanı sıra Avrupa hükümetleri de yabancı mesajlaşma uygulamalarının yarattığı güvenlik açığına karşı "veri egemenliğini" tesis etmek için yerel uygulamalar geliştirerek özellikle hükümet yetkilileri ve kamu görevlilerinin bu uygulamaların kullanımını teşvik ediyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu

Günlerdir katilin adını sayıklıyordu! Haberi alınca gözyaşına boğuldu
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi 7 futbolcu kart sınırında

Maça saatler kala Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike

Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Demet Akalın'dan Biricik Suden'in okul saldırısı sonrası tepki çeken sözlerine sert çıkış

Akalın'dan Türkiye'nin acısıyla dalga geçer gibi konuşan Suden'e ayar
Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu

Günlerdir katilin adını sayıklıyordu! Haberi alınca gözyaşına boğuldu
Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!

Düğün odasında kan donduran Pusu: Görümceden geline siyah boyalı intikam!
Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi

G.Saraylılara ''Kötü günler artık geride kaldı'' dedirtecek gelişme