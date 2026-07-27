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Fransa'da yangın: 13 bin şirket faaliyet dışı

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Fransız hükümeti, günlerdir devam eden yangın nedeniyle halihazırda 200 bini aşkın kişinin tahliye edildiği Gironde vilayetinde 13 bini aşkın şirketin de faaliyet gösteremediğini bildirdi.

Fransız hükümeti, günlerdir devam eden yangın nedeniyle halihazırda 200 bini aşkın kişinin tahliye edildiği Gironde vilayetinde 13 bini aşkın şirketin de faaliyet gösteremediğini bildirdi.

Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure bakanlıklar arası kriz toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada yangınların Gironde vilayetinde ekonomiye etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Lescure, günlerdir devam eden ve henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle vilayette 13 bini aşkın şirketin boşaltıldığını ve faaliyet gösteremediğini açıkladı.

Yangının çevresel ve sosyal etkilerinin yanı sıra ekonomik etkilerinin de olduğuna dikkati çeken Lescure, Gironde'daki iş dünyasıyla dayanışma mesajı verdi.

Fransa tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen Gironde'da günlerdir devam eden yangında şu ana kadar 42 bin hektar alan alevlere teslim olurken vilayette 200 bini aşkın kişi de tahliye edildi.

Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Kaynak: AA
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