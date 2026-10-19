Fransa hükümeti Sarı Yeleklilerin zarar verdiği kamu binaları için özel fon kuracak

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Fransa'da hükümet, 17 Eylül'de sokağa inen Sarı Yeleklilerin eylemlerinde zarar gören kamu malları ve binalarının yeniden inşası için yerel yönetimlere destek için "özel fon" oluşturulacağını açıkladı.

Fransa'da Yerel Yönetimlerden Sorumlu Bakan Françoise Gatel, Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, 17 Ekim'de ülke geneline yayılan, binlerce dükkanın yağmalandığı kamu mallarına zarar verilen Sarı Yelekliler eylemlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Eylemlerde hasara uğrayan yapıların ve tesislerin onarımı için hükümetin yerel yönetimleri destekleyeceğini ve bunun için özel bir fon oluşturacağını duyuran Bakan Gatel, fonun miktarına ilişkin detay vermedi.

Bakan Gatel her bir valilik bünyesinde ayrı irtibat noktaları oluşturularak yerel yönetimlerin konuyla ilgili taleplerinin hızla değerlendirileceğini aktardı.

Sarı Yelekliler eylemlerindeki şiddet olaylarına tepki gösteren Gatel, Fransızların mali kaynaklarının "yeni yapılar inşa etmek yerine, var olanları onarmaya harcanmasından" üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Fransa'daki olaylar

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, 3 bin dükkan hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Limoges Belediye Binası ve Lyon kentindeki bir turizm ofisi ateşe verilirken, Marsilya kentinde eylemciler belediye binasına zarar vermişti.

Eylemlerde, dükkanı zarar gören esnaf ise hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Kaynak: AA