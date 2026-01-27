Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Bakan Fidan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Türkiye'nin Gazze'deki ateşkesin garantörlerinden biri olduğunu belirterek, " Türkiye'nin ve Fransa'nın Gazze'de siyasi geçiş sürecinde oynayacak önemli görevleri var." dedi.

Barrot, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile sürekli ve yakın işbirliği ve iletişimin bulunduğunu belirten Barrot, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un her konuda görüşmelerini sürdürdüğünü ifade etti.

Barrot, dışişleri bakanları olarak da görüşmelerinin her zaman devam ettiğini, bölgesel ve uluslararası istikrar için bunun son derece önemli olduğunu söyledi.

Terörle mücadelenin ikili işbirliğinin önemli konularından biri olduğuna dikkati çeken Barrot, iki ülkenin terör örgütü DEAŞ dahil önemli tehditlerle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Barrot, bu çerçevede Suriye'deki gelişmeleri ele aldıklarını aktararak Suriye'de hızlı bir ilerleme olduğunu kaydetti.

Ukrayna'ya destekten bahsettiklerine değinen Barrot, "Fransa, Türkiye'nin Gönüllüler Koalisyonuna katılımını destekliyor ve olumlu buluyor. Rus saldırılarına karşı baskıyı artırmalıyız. Rusya'nın petrol kaynaklarını azaltmalıyız. Bu kapsamdaki hayalet filo ile mücadelemizi devam ettirmeliyiz. Karadeniz için bu önemli." ifadelerini kullandı.

Barrot, Türkiye'nin Gazze'deki ateşkesin garantörlerinden biri olduğunu belirterek, ateşkesin sağlandığından emin olunması gerektiğini söyledi.

"Türkiye ve Fransa Gazze'de siyasi geçiş sürecinde önemli rol oynayacak"

İnsani koridorlar vasıtasıyla insani yardımların Gazze'ye ulaştığından emin olunması gerektiğini vurgulayan Barrot, "New York'taki beyanname kapsamında iki devletli çözüm için, Türkiye'nin ve Fransa'nın Gazze'de siyasi geçiş sürecinde oynayacak önemli görevleri var." dedi.

Barrot, Güney Kafkasya'da ise Fransa'nın Ermenistan-Azerbaycan ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecini desteklediğine işaret ederek "Bu kapsamda sınırların yeniden açılması, her iki devletin egemenliği kapsamında bölgesel etkinliğin artırılması, bölgenin refahı ve herkesin faydası için son derece önemli." diye konuştu.

Fidan ile görüşmede NATO kapsamındaki işbirliğinden de bahsettiklerini anlatan Barrot, temmuzda Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

"Türkiye ve Fransa küresel önemli görevler üstlenecek"

Barrot, Fransa'nın NATO çerçevesinde Grönland'da düzenlenebilecek bir tatbikata katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Fransa ve Türkiye'nin uluslararası alanda oynayacağı rollere ilişkin Barrot, "İki ülke de küresel konularda önemli bir görev üstlenecek. Fransa G7'nin başkanlığını, Türkiye ise (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı) COP31'i ağırlayacak. Bu çerçeve içerisinde iletişimimizi sürdürmemiz son derece elzem. Biyoçeşitliliğin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konulardaki etkinliklerimiz son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Fransa ortaklığının her seviyede ve aşamada son derece yoğun olduğunun altını çizen Barrot, bunun örneğinin ise ekonomik alanda işbirliği olduğuna işaret etti.

Barrot, 2025'te ticaret hacmi açısından 23 milyar avroyu aştıklarını aktararak, bunun daha da ötesine geçmeyi öngördüklerini söyledi.

Türkiye'de 400'den fazla Fransız şirketin bulunduğunu ve 143 bin istihdamın mevcut olduğunu kaydeden Barrot, bu bağlamda son yıllarda 3 milyar avroluk yatırım gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Türkiye ile ortaklık son derece önemli

Barrot, bu ortaklığın Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Avrupa kıtasının "otonomik bağımsızlığı" için de son derece önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Barrot, Türkiye ile Fransa arasında görüş farklılıkları olsa da iki ülkenin her zaman uzlaşı, işbirliği ve dayanışma zemini bulma konusunda çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.

Fransa'nın 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından insani yardım hareketini derhal hayata geçirdiğine işaret eden Barrot, bu bölgedeki yeniden inşaat çalışmalarında yaşanan ilerlemeyi başarı ve takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Barrot, Türkiye ile Fransa arasındaki diplomatik ilişkilerin yaklaşık 500 yıllık bir geçmişi olduğuna değinerek, bu süreçte önemli meselelerin her zaman birlikte ele alındığını vurguladı.

Bu kapsamda, karşılıklı ortak sorumluluk bilinci çerçevesinde Bakan Fidan ile konuşmaya her zaman devam edeceklerini belirten Barrot, 2026'nın Fidan'ın her türlü girişiminde mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini temenni etti.