Fransa'da Yeni Başbakanın Güven Oyu Tartışmaları

Fransa'da muhalefet, François Bayrou hükümetinin Ulusal Meclis'ten güven oyu alamayarak düşmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yeni başbakan atanan Sebastien Lecornu'nun kuracağı hükümetin de güven testine tabi tutulmasını istedi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Macron'un solcu ittifakın en fazla sandalye elde ettiği 2024 erken genel seçimlerinin üzerine başbakanlık koltuğu için üçüncü kez merkez sağcı bir ismi denemesine tepkiler sürüyor.

Yaklaşık 8 yıldır hükümetin farklı kademelerinde yer alan eski Savunma Bakanı merkez sağcı Sebastien Lecornu'nun başbakan olarak atanmasına en büyük tepki ise sol cepheden geldi.

Mecliste en fazla sandalyeye sahip solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) Genel Koordinatörü Manuel Bompard, BFMTV'de katıldığı programda, yeni hükümetin de güven oylamasına gitmesi gerektiğini söyledi.

Bompard, Lecornu'nun kuracağı hükümeti güven oylamasına götürmemesi halinde LFI olarak hükümete karşı gensoru önergesi sunacakları uyarısında bulundu.

İttifakın ikinci en büyük partisi merkez solcu Sosyalist Parti (PS) liderleri de yeni hükümette yer almayacaklarını vurguladı.

Öte yandan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Genel Sekreteri Jordan Bardella yeni Başbakan'ı "eylemlerine ve bütçe konusunda atacağı adımlara göre değerlendireceklerini" belirterek, hükümete karşı doğrudan gensoru önergesi sunmayacaklarının sinyalini verdi.

Lecornu, siyasi hayatına henüz 19 yaşında milletvekili yardımcısı olarak başlarken, Macron'un Cumhurbaşkanı olduğu 2017'den bu yana farklı bakanlıklarda görev yaptı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede 2026 bütçe görüşmeleri, Bayrou hükümeti ile muhalefet arasındaki anlaşmazlığa yol açtı.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini açıklamıştı.

Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü.