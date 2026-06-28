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Fransa'da sıcak hava dalgasıyla bağlantılı yaklaşık 1000 ölüm kaydedildi

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Fransa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle 24 Haziran'dan bu yana geçmiş ortalamalara göre fazladan 1000 civarında kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı, rekor sıcaklıkların devam ettiğini ve sağlık sistemi üzerindeki baskının süreceğini açıkladı. Ayrıca fırtınalar nedeniyle binlerce hanede elektrik kesintisi yaşandı.

Sıcak hava dalgasının etkisini sürdürdüğü Fransa'da 24 Haziran'dan bu yana, geçmiş ortalamalara kıyasla fazladan 1000 civarında kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransız Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, önceki aylara kıyasla 24 Haziran'dan bu yana fazladan 1000 civarında ölümün kayıtlara geçtiği belirtildi.

Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, sıcak hava dalgasının etkisinin henüz geçmediğini ve rekor sıcaklıkların görüldüğü 2003 yılına kıyasla daha sıcak bir dönemden geçildiğini kaydetti.

Rist, sıcak havaların sağlık sistemi üzerinde yarattığı baskının birkaç gün daha devam edeceğini açıkladı.

Fransa'da 2 vilayette kırmızı, 48 vilayette ise turuncu alarm seviyesi devam ediyor. Hafta başında etkili olan yüksek sıcaklıkların düşmesinin ardından bazı bölgelerde şiddetli rüzgarlar görülüyor.

Öte yandan sıcak hava dalgasının yanı sıra ülkenin kuzeyini etkisi altına alan fırtına nedeniyle binlerce hanede elektrik kesintisi yaşandı.

Elektrik dağıtım şirketi Enedis, Nord, Aisne, Yvelines ve Indre-et-Loire vilayetlerinde toplam 63 bin hanede elektrik olmadığını bildirdi.

Ayrıca şiddetli rüzgarların neden olduğu kazalarda, Nord vilayetinde 2 ve Aisne'de 5 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
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