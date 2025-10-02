Fransa'da Rusya'ya Ait Petrol Tankerine Baskın: 2 Gözaltı

Fransa'da, Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu düşünülen ve Fransa açıklarına demirlemiş petrol tankerindeki mürettebattan 2 kişi gözaltına alındı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Brest Savcılığı ülkenin batısındaki Saint-Nazaire açıklarında demir atan Benin bandıralı petrol tankerine yönelik soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, gece saatlerinde gemiye müdahale edildiği, kaptan ve yardımcısının gözaltına alındığı belirtildi.

Brest Savcılığı dün Fransız donanmasının ihbarı üzerine petrol tankerine ilişkin soruşturma başlatmış, geminin Rusya'nın gölge filosunun bir parçası olduğundan ve Danimarka hava sahasına Rus dronlarıyla yapılan ihlallere karıştığından şüphelenildiğini açıklamıştı.

Avrupalı ülkeler, Rusya'yı Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için eski ve elverişsiz petrol tankerlerinden oluşan gizli bir gölge filo kullanmakla suçluyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rusya'nın gölge filosunu hedef alan yaptırımlar uyguluyor.