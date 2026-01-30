Haberler

Fransa'da muhalefet hükümete karşı Meclis'e 2 gensoru önergesi sundu

Fransa'da muhalefet partileri, hükümetin 2026 bütçe yasa tasarısını oylama yapmadan geçirmek için kullandığı anayasal yetkiye tepki olarak iki gensoru önergesi verdi. Gensoru önergeleri 2 Şubat'ta oylanacak.

Fransa'da muhalefet partileri, 2026 bütçe yasa tasarısını Meclis'te oylama olmadan geçirmek için anayasal yetkisini kullanan hükümete karşı 2 gensoru önergesi verdi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, 2026 bütçe yasa tasarısını Ulusal Meclis'te oylama olmadan geçirmek için anayasal yetkisini kullandı.

Buna tepki olarak, muhalif sol partileri ve Ulusal Birlik (RN) partisi hükümete karşı Meclis'e 2 ayrı gensoru önergesi sundu.

RN Milletvekili Sebastien Chenu, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, gensoru önergesi hakkında, "Özellikle cumhuriyetçi ve sosyalist milletvekillerinin bu hükümeti cezalandırmak için son şansı olabilir." dedi.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

Gensoru kabul edilirse hükümet düşecek

Gensoru önergelerinin Meclis'te 2 Şubat'ta görüşülmesi bekleniyor.

Gensoru önergesi meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.

Gensoru önergesi, Meclis'te çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato'nun önüne geliyor.

Bütçe tartışması

Fransa'da son iki yıldır muhalefet ve iktidar kanadı arasında bütçe konusunda uzlaşma sağlanamaması, hükümet istikrarsızlığına yol açıyor.

Aylardır devam eden 2026 bütçe görüşmelerinde, hükümet ve muhalefet arasında uzlaşmaya varılamadı.

Lecornu, aylar önce yaptığı açıklamanın aksine bütçeyi Meclis'ten oylama yapmadan geçirmek için anayasal yetkisine başvuracağını 19 Ocak'ta açıklamış ve muhalefet buna tepki göstermişti.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
