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Fransa'da hükümet kuraklıktan etkilenen tarım işletmeleri için yardım hazırlığında

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Tarihinin en kurak dönemlerinden birini yaşayan Fransa'da hükümet bu durumdan etkilenen tarım işletmeleri için yardımları yürürlüğe koymayı planlıyor.

Tarihinin en kurak dönemlerinden birini yaşayan Fransa'da hükümet bu durumdan etkilenen tarım işletmeleri için yardımları yürürlüğe koymayı planlıyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard kuraklıktan en çok etkilenen vilayetlerin valileri ile toplantı yaptı.

Hükümet, kuraklığın vurduğu sektörlerin başında gelen tarım sektörü için çiftçilere söz verilen "kitlesel yardım planını" yürürlüğe koymaya hazırlanırken, plan ilk aşamada zarara uğrayan çiftçilerin zararını karşılamayı ikinci aşamada da ekim sezonunda üretimlerini sürdürmelerini amaçlıyor.

Belirlenen yardımların bir kısmının doğrudan valiler tarafından yönetilmesi bekleniyor.

Tarım Bakanlığı verilerine göre, Fransız anakarasındaki 98 vilayet kuraklıktan etkilenirken, felaketin kriz boyutlarında olduğu 57 vilayette de önemli oranda su kısıtlamaları uygulanıyor.

Uzmanlar kuraklığın şiddetlenmesi halinde su kısıtlamalarının sonbaharda da devam edeceğini bildiriyor.

Kaynak: AA
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