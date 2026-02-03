Haberler

Fransa'da muhalefetin hükümete karşı sunduğu gensoru önergeleri reddedildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'da muhalefet partileri, 2026 bütçe tasarısının Meclis'te oylama yapılmadan geçirilmesine karşı iki gensoru önergesi sundu. Ancak önergeler, yeterli destek alamayarak reddedildi. Hükümetin düşmesi için gereken oy sayısına ulaşılamadı.

Fransa'da muhalefet partilerinin, 2026 bütçe tasarısını Meclis'te oylama yapmadan geçirmek için anayasal yetkisini kullanan hükümete karşı sunduğu 2 gensoru önergesi milletvekillerinden yeterli desteği alamayarak reddedildi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu hükümetine karşı aşırı solcu ve aşırı sağcı partiler tarafından sunulan iki gensoru önergesi Ulusal Meclis'te oylandı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin sunduğu gensoru önergesine 260, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin gensoru önergesine ise 135 milletvekili destek verirken, hükümetin düşmesi için yeter oy sayısı olan 289'a ulaşılamadı.

Gensoru önergelerinin reddedildiği oylamada, Sosyalist Parti (PS) milletvekillerinin hükümetten yana pozisyon alması belirleyici oldu.

Lecornu, 2026 bütçe tasarısında muhalefetle uzlaşı sağlanamamasının ardından ocakta anayasal yetkisini kullanarak, tasarıyı mecliste oylamaya sunmadan geçireceğini duyurmuştu.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor. Gensoru önergesi meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor. Gensoru önergesi, Meclis'te çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senato'nun önüne geliyor.

Fransa'da son iki yıldır muhalefet ve iktidar kanadı arasında bütçe konusunda uzlaşma sağlanamaması, hükümet istikrarsızlığına yol açıyor.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı

Tüm dünyayı pislik ağına düşürmüş! Eski cumhurbaşkanı da listede var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında iki fenomen daha gözaltında
Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı

Ertuğrul Sağlam Belçika'yı karıştırdı
New York'ta tartışmalı atama: Cezaevi sisteminin başına eski bir mahkum geçti

Cezaevlerinin başına getirdiği isme inanamayacaksınız! Tam 7 sene...
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Uyuşturucu soruşturmasında iki fenomen daha gözaltında
10 kişi öldüğü kazada kahreden '4 gün' detayı! Aileler morg önünde fenalık geçirdi

10 kişinin öldüğü olayda "4 gün" detayı! Aileler fenalık geçirdi
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak

Trump, İran'la İstanbul'da masaya oturuyor