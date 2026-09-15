Fransa’da balıkçılar, akaryakıt zammını protesto etti

Fransa'da artan akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren balıkçılar, bir petrol deposunun girişini kapattı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bouches-du-Rhone vilayetine bağlı Fos-sur-Mer kentinde onlarca balıkçı, akaryakıt artışlarına karşı harekete geçti.

Marsilya yakınlarındaki kentte faaliyet gösteren balıkçılar, çalışma koşullarının kötüleşmesine ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa karşı önlem alınması talebiyle gösteri yaptı.

Balıkçılar, kamyonlarıyla kentteki petrol deposunun girişini kapattı.

İspanya'nın ardından Avrupa'nın önde gelen balık üreticilerinden Fransa'da akaryakıt fiyatlarındaki artış, balıkçılar ve çiftçiler başta çok sayıda iş grubunu olumsuz etkiledi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Fransız hükümeti, artan akaryakıt fiyatlarından en çok etkilenen sektörlere yardımları devreye koymuş ancak yardımlar yeterli bulunmamıştı.

Kaynak: AA