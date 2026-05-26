Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesi "turuncuya" yükseltildi

Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. 2 kişi spor müsabakasında hayatını kaybetti, 5 kişi serinlemek için girdiği suda boğuldu. Bazı spor müsabakaları iptal edilebilir.

Fransa'da dün etkili olan aşırı sıcaklar etkisini sürdürüyor.

Ülkenin meteoroloji servisi Meteo France, mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesini "turuncuya" yükseltti. Gün içinde hava sıcaklığının 36 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Fransız Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon konuk olduğu Fransız TF1 kanalında, 2 kişinin sıcak havalarda yapılan spor müsabakalarında hayatını kaybettiğini, 5 kişinin serinlemek için girdiği suda boğulduğunu bildirdi.

Fransa Spor ve Gençlik Bakanı Marina Ferrari, konuk olduğu RMC kanalında, gelecek günlerde hava durumunun gidişatına göre bazı spor müsabakalarının iptal edilebileceğini duyurdu.

Paris-Nice arasında sefer yapan bir tren, dün elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık 4 saat durdu. Klima sistemi devre dışı kalan trendeki yüzlerce yolcu, sıcak hava nedeniyle personel tarafından trenin dışına çıkarıldı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın
