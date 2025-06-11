Fransa'da AB Dışından Gelen Turistler için Müze Ücretleri Artacak

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Fransa, Avrupa Birliği dışından gelen turistler için önemli müzelerin giriş ücretlerini artırmayı planlıyor. Louvre Müzesi'nde ücretler 21 avrodan 30 avroya çıkacak.

Fransa'da, gelecek yıldan itibaren Avrupa Birliği (AB) dışından gelen turistlere müze giriş ücretlerinin artırılması planlanıyor.

Le Monde'un haberine göre, ülkenin önemli sanat müzelerinden olan Louvre'a giriş ücretlerinin Birlik dışından gelen ziyaretçiler için 21 avrodan 30 avroya çıkarılacağı duyuruldu.

Louvre Müzesi'nde gelecek yıldan itibaren yürürlüğe girecek ücret artışının diğer bazı müzeler ve turistik mekanlar için de geçerli olması bekleniyor.

Le Monde'un Fransa Kültür Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ziyaretçilere uygulanan giriş tarifelerinde ziyaretçilere AB-AB dışı ayrımının yapılacağı yerler arasında Versay Sarayı, Chambord Şatosu, Zafer Takı, Opera Garnier de yer alacak.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
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