Ticaret Bakanlığı: "Türkiye'nin İş Birliğiyle Fransa'da Yapılan Operasyonda, 799 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi"

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin iş birliğiyle Fransa'da gerçekleştirilen operasyonda, 799 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiğini açıkladı. Operasyon, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldü ve tütün kaçakçısı tutuklandı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin iş birliğiyle Fransa'da yapılan operasyonda, 799 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün, sınır aşan organize suçlar ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü ulusal ve uluslararası iş birliği faaliyetlerini "etkin ve kararlı" şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Bu kapsamda gerçekleştirilen istihbarat ve risk analizi çalışmaları neticesinde, Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'ndan Hollanda'ya hareket eden, İzmir Aliağa Limanı'na transit olarak uğrayan ve yasal yükünü sigara olarak beyan eden bir konteynerin takibe alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"16 ton ağırlığındaki tütün yakalamasının 'rekor seviyede bir operasyon' olduğu ifade edilmiş; tütün kaçakçısı tutuklanmıştır"

"Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelerde, söz konusu yükün nihai varış noktası olan Fransa'da beyan edilmeyeceği yönünde şüphe oluşması üzerine, Fransa Gümrük İdaresi ile derhal bilgi paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Paylaşılan istihbarat doğrultusunda, Marsilya Gümrük Genel Müdürlüğü tarafından Fos-sur-Mer Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 799 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Fransız yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 16 ton ağırlığındaki kaçak tütün yakalamasının 'rekor seviyede bir operasyon' olduğu ifade edilmiş; operasyon kapsamında tütün kaçakçısı şahıs tutuklanmıştır. Operasyonun ardından, Fransız makamları tarafından Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne resmi bir teşekkür mektubu iletilmiştir. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü; bağımlılıkla mücadele, kamu sağlığının korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve kamu gelirlerinin güvence altına alınması hedefleri doğrultusunda, kaçakçılığın her türüyle ulusal ve uluslararası düzeyde mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

