Forklift Kazasında Hayatını Kaybeden İşçinin Son Durumu

BARTIN'da çalıştığı kauçuk fabrikasında forkliftten düşen Özgür Çelik (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Kurtköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kauçuk fabrikasında meydana geldi. Özgür Çelik, forkliftin üstünde çalıştığı sırada, yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası Çelik, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özgür Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çelik'in 2 yıldır fabrikada çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.