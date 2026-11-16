Fon soruşturmasında gözaltına alınan 26 şüpheliden 7'si için tutuklama talebi yapıldı

Fon soruşturmasında gözaltına alınan 26 şüpheliden 7'si için tutuklama talebi yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine ilişkin fon soruşturmasında gözaltına alınan 26 şüpheliden 7'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 19 şüpheli için adli kontrol tedbiri talep edildi.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 7'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Diğer 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.