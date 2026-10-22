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Fon soruşturmasında eski Başbakan Danışmanı Aydın dahil 5 şüpheli gözaltına alındı

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Fon soruşturmasında eski Başbakan Danışmanı Aydın dahil 5 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında aralarında eski Başbakan Danışmanı Ertan Aydın'ın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da dün gözaltına alınan Aydın'ın İstanbul'a gönderileceği bildirildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında eski Başbakan Danışmanı Ertan Aydın'ın aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın borsa manipülasyonu (fon soruşturması) soruşturmasında, eski milletvekili ve eski Başbakan Danışmanı Ertan Aydın, Ankara'da dün gözaltına alındı. Ertan'ın, İstanbul'a gönderileceği bildirildi.

KUYAS Yatırım Yöneticisi Abdullah Dal, Hakan Eryılmaz ve Fahri Uğur'un bugün, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım Kocabalkan'ın dün gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: ANKA
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