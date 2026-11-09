Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fon soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı ve Adil Katılım Genel Müdürü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fon soruşturmasında gözaltına alınan BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilip tutuklama talebiyle sevk edildi.

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erişen ve Yönaç'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren iki şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik Erişen ve Yönaç'ın tutuklanmasına karar verdi.

Gözaltına alınan Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya'nın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
Bu haber 230 sitede yayınlandı.
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak

Trafikte yeni dönem! Bunu yapanlar artık ifadeye çağrılacak
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesi 5 yıl sonra konuştu! Anne: İçim yangın yerine döndü

Başak'ın odasını ilk günkü gibi saklıyorlar! Acıları dinmedi
Leroy Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak

Sane'nin eşinden skandal iddia! Yer yerinden oynayacak

Van'daki kar yağışı 97 yerleşim yerini birbirinden ayırdı! Tüm yollar kapandı

97 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı! Mahsur kaldılar
Milyonlarca kart sahibine yıl sonu uyarısı! Puanlarınız silinebilir

Kredi kartı olup bunu yapmayanlar yandı!
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı18

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Üst düzey iki isim daha tutuklandı

5,5 kiloluk Aybüke bebek annesinin bağışladığı karaciğerle hayata tutundu! Uzmanlardan sarılık uyarısı

Anne sütü sarılığı sandılar! 5,5 kiloluk bebeği annesi kurtardı
Bakan Çiftçi'den nikah şahidi olduğu genç çifte dikkat çeken tavsiye

Bakan Çiftçi'den nikah şahidi olduğu genç çifte dikkat çeken tavsiye