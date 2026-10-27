Fon soruşturmasında 4 şüpheliden 3'ü İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi

Fon soruşturmasında 4 şüpheliden 3'ü İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin fon soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Rıza Kandemir'in emniyetteki işlemleri sürerken, 25 kişinin yaklaşık 13 milyar liralık geri ödeme yaptığı öğrenildi.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan toplam 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında şüpheliler Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Şüpheliler arasında yer alan Kandemir'in ise işlemleri emniyette sürüyor.
Fon soruşturması çerçevesinde 25 kişinin yaklaşık 13 milyar liralık geri ödeme yaptığı öğrenildi.