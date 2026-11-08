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Fon Soruşturması'nda BDDK 3. Daire Başkanı Soysal tutuklandı, tutuklu sayısı 118 oldu

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Fon Soruşturması'nda BDDK 3. Daire Başkanı Soysal tutuklandı, tutuklu sayısı 118 oldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fon Soruşturması kapsamında BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı. Soruşturmada tutuklananların sayısı 118'e yükseldi; geçen hafta eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla yeni boyut kazanmıştı.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Fon Soruşturması" kapsamında BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı.

Sermaye piyasalarında şüpheli işlemler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve geçen hafta eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla yeni bir boyut kazanan "Fon Soruşturması" devam ediyor.

Başsavcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre soruşturma kapsamında son olarak Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 118'e yükseldi.

Kaynak: ANKA
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