- Flamingolar göç yolunda dron ile görüntülendi Flamingoların eşsiz görüntüsü görenleri mest etti Allı turna olarak da bilinen flamingolar göç yolunda konakladıkların Eber Gölü'nde dron ile görüntülendi.

- Flamingolar göç yolunda dron ile görüntülendi

Flamingoların eşsiz görüntüsü görenleri mest etti

AFYONKARAHİSAR - Allı turna olarak da bilinen flamingolar göç yolunda konakladıkların Eber Gölü'nde dron ile görüntülendi. Eşsiz manzaraların ortaya çıktığı görüntülerde bazı anlar ise yağlı boya tablolarını anımsattı.

Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü bir çok canlı türüne ev sahipliği yaptığı gibi aynı zamanda göçmen kuşlarında geçici evleri oluyor. Flamingolar gölün Afyonkarahisar'ın Bolvadin sınırları içerisinde kalan kısmında görüntülendi. Sürü halinde uçan allı turnaların ortaya çıkardığı görüntüler ise seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Flamingoların gelişinin aynı zamanda baharın müjdecisi olduğunu ifade eden Eber Gölü Alan Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, "Bu sezon flamingoların sezonu. Eber Gölü'nün canlanması ve baharın geldiğinin simgesi olarak flamingolar bu senede geldi. Flamingolar aynı zamanda fotoğraf meraklılarını da buraya çekiyor. Flamingoların beyaz ve kırmızı çizgileri renk cümbüşüne neden oluyor" dedi.