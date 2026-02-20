Ramazanda Fırıncılar Oruç Tutarak Çalışıyor

RAMAZAN ayında vatandaşın ekmek ve pide ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcayan ustalar, 300 dereceyi bulan fırın sıcaklığının önünde oruçlarını tutarak çalışıyor.

Ramazan ayında iftar sofralarına sıcak pide yetiştirmek için sabahın erken saatlerinden itibaren mesaiye başlayan Samsun'daki fırıncılar, zorlu çalışma koşullarına rağmen üretimi sürdürüyor. 11 ayın sultanı ramazan ayının kış mevsimine denk gelmesi ile, Türkiye genelinde vatandaşlar ortalama 14 saat boyunca oruç tutuyor. Fırıncılar da termometreleri 300 dereceye kadar ulaşan fırınlarda sabah saatlerinden iftar saatine kadar hem çalışıp hem de oruç tutuyor.

270-300 DERECE ARASINDA PİDELER PİŞİYOR

40 yıldır fırıncılık yaptığını belirten Aslan Demircioğlu (60), "270-300 derece arasında pideler pişiyor. Bunun zor yanları var. Sabahları saat 9.00 gibi başlıyoruz, akşam iftara kadar devam ediyoruz" dedi. Fırıncı Erdin Uyar (48) ise "Ramazan ayı geldiği zaman insana Allah tarafından bir kolaylık geliyor. Sıcağa alıştığımız için de çok fazla zorlanmıyoruz. Fırıncılar çoğu zaman iftar zamanı yemeğini de yiyemiyor. Ama suyumuzu içebiliyoruz. 270-300 derece arası pideleri fırına atmaya başlıyoruz. İlk hamuru fırına sabah saat 09.00'da atıyoruz. Ondan sonra da iftara kadar devam ediyoruz" diye konuştu.

'BİRAZ ZORLU GEÇİYOR'

Cemil Yılmaz (46) da 30 yıllık fırıncı olduğunu belirterek, "Ramazan ayları yoğun geçiyor. Sıcakta çalıştığımız ve oruçlu olduğumuz için biraz zorlu geçiyor ama vücudumuz alıştığı için o sıkıntıyı hissetmiyoruz" dedi.

