Finike'de en iyi zeytinyağı üreticileri ödüllendirildi

Antalya'nın Finike İlçesinde Zeytinyağı Kalite Yarışması ile belirlenen en iyi üreticilere ödül verildi.

Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, zeytin ve zeytinyağının ilçenin önemli tarımsal ve gastronomik değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Yapılan değerlendirmelerde dereceye giren üreticilere ödülleri Kaymakam Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin ve Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu tarafından verildi.

Çelik, toprağa emek veren, kaliteyi hedefleyen tüm üreticilerimizle birlikte daha nice başarılara ulaşılması temennisiyle, başarılarının devamını diledi.