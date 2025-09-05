Haberler

Fındık Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı

Güncelleme:
ORDU'nun Kabadüz ilçesinde 2 mahalledeki bahçeden 1,5 ton fındık çalan M.D. (47), tutuklandı.

Kabadüz ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde 20 Ağustos'ta bir fındık bahçesinden 1 ton, 29 Ağustos'ta Esenyurt Mahallesi'nde ise bir fındık bahçesinden 500 kilo fındık çalındı. Fındık bahçesi sahiplerinin şikayeti üzerine Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) tarafından yürütülen çalışmalarla fındık hırsızlıklarını M.D.'nin yaptığı belirlendi. Dün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan M.D., bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
