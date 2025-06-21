Filyos Plajı'nda Kırmızı Bayrak: Denize Girmek Yasaklandı

Filyos Plajı'nda Kırmızı Bayrak: Denize Girmek Yasaklandı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos plajında olumsuz hava koşulları nedeniyle kırmızı bayrak çekildi ve denize girmek yasaklandı. Rüzgar ve dalga nedeniyle cankurtaranlar sahilde hazır bekliyor.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesi Filyos plajına olumsuz hava şartları nedeniyle kırmızı bayrak çekildi. Filyos'ta denize girmek yasaklandı.

Zonguldak'ta rüzgar, denizde dalga etkili olurken; Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinin 1 kilometre uzunluğundaki plajında valilik ve sahil güvenliğin uyarısıyla kırmızı bayrak çekildi. Bölgede denize girmek yasaklandı. Cankurtaranlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sahilde hazır beklemeye başladı.

Kent genelinde rüzgarlı hava hakim olurken, Kozlu ilçesinde de hafta sonunu denize girerek geçirmek isteyenler, dalga ve esinti nedeniyle suyun tadını çıkaramadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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