Haberler

GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2026

Güncelleme:
İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından organize edilen yürüyüşte, Filistin'deki insani duruma dikkat çekilerek destek çağrısı yapılacak. Etkinliğe spor kulüpleri ve taraftar grupları da katılacak.

6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen 400'e yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenlenecek.

(İstanbul/08.30)

SPOR

1- Filistin'deki katliama "dur" demek için Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe spor kulüpleri ve taraftar grupları da destek verecek.

(İstanbul/07.00)

***

