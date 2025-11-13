Haberler

Filipinler'de Yolsuzluk Soruşturması: 37 Siyasetçi ve İş İnsanı Cezaevine Girecek

Güncelleme:
Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, sel kontrol projeleri için ayrılan bütçelerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin başlatılan yolsuzluk soruşturmasında, aralarında senatörler ve iş insanlarının bulunduğu 37 kişinin cezaevine gireceğini açıkladı. Yolsuzluk skandalı, ülke genelinde protestolara yol açtı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, sel kontrol projeleri için ayrılan bütçelerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin yolsuzluk soruşturmasında adı geçen çok sayıda siyasetçinin ve iş insanının, aralık ayı bitmeden cezaevine gireceğini söyledi.

Marcos Jr, temmuzda Kongre'de yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında başlatacağını duyurduğu yolsuzlukla mücadele operasyonuna ilişkin gelişmeleri aktarmak amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Kurduğu bağımsız soruşturma komisyonunun, sel kontrol projelerine ilişkin fonlardaki usulsüzlük iddialarına yoğunlaştığını belirten Marcos Jr, aralarında senatörler, milletvekilleri ve varlıklı iş insanlarının bulunduğu 37 kişinin yolsuzluk skandalıyla bağlantısı olduğunu duyurdu.

Marcos Jr, bu isimler hakkında rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme suçlamalarıyla dava açıldığını aktardı.

Hükümete bağlı Mali Suçları İzleme Konseyinin, şüphelilerin malvarlıklarını dondurma kararı aldığına işaret eden Marcos Jr, 86 inşaat şirketi yöneticisi ve 9 kamu görevlisi hakkında da yaklaşık 152 milyon dolarlık vergi kaçakçılığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Marcos Jr, "Noel'den önce soruşturmada adı geçen pek çok kişi hakkında davalar sonuçlanacak ve bu isimler cezaevine girecek. Hiç kimse dokunulmaz değil. Kimseye ayrıcalık tanınmayacak." ifadesini kullandı.

Yolsuzluk skandalı

Filipinler Devlet Bakanı Marcos Jr, son 3 yılda yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarılan sel kontrol projelerinde "anormallikler" tespit edildiğini ve bu konunun soruşturulması için bir komisyon kurulduğunu duyurmuştu.

Maliye Bakanı Ralph Recto da eylülde yaptığı açıklamada sırf 2023'ten bu yana bazı sel kontrol projelerine ayrılan 2 milyar doları aşkın fonun "yolsuzluk sonucu zayi olmuş olabileceğini" belirtmişti.

Yolsuzluk skandalı ülke genelinde geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel



