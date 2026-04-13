Filipinler hükümeti: Artan yakıt fiyatları nedeniyle ulaşım sektörünün grev kararı vakitsiz

Filipinler hükümeti, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle yakıt fiyatlarının artışını yetersiz bulan ulaşım sektörü çalışanlarının planladığı grevin vakitsiz olduğunu açıkladı. Hükümet, fiyat artışlarıyla mücadele için çeşitli destek tedbirleri uyguluyor.

Filipinler hükümeti, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle yakıt fiyatlarındaki artışa yönelik tedbirleri yetersiz bulan ulaşım sektörü çalışanlarının ve sivil grupların planladığı grevin vakitsiz olduğunu bildirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın yakıt fiyatlarında yol açtığı artışa yönelik tedbirleri yetersiz bulan Filipinli ulaşım sektörü çalışanları, ülke genelinde greve hazırlanıyor.

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi Müsteşarı ve Malacanang Sarayı Basın Sorumlusu Claire Castro, ulaşım sektörü çalışanları ve sivil grupların 15-17 Nisan'da planladığı greve ilişkin açıklama yaptı.

Castro, hükümetin ulaşım sektörü için yakıt desteği ve nakit yardımı gibi adımlar attığını ancak Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın, mecliste gerekli yasa kabul edilmeden istendiği gibi katma değer vergisini kaldırma yetkisinin bulunmadığını belirtti.

Ulaşım sektörünün yapmayı planladığı grevi vakitsiz olarak niteleyen Castro, hükümetin bu konuyu sektör temsilcileriyle görüşmeye hazır olduğunu vurguladı.

Filipinler basınına göre, planlanan greve yaklaşık 80 bin kişinin katılması bekleniyor.

Filipinler'de ulaşım sektörü çalışanları ve bazı firmalar, Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı fiyat artışlarıyla mücadelede hükümetin yakıtlardan alınan vergileri kaldırmasını talep ediyor.

Manila hükümeti ise yakıt sübvansiyonu, ulaşım desteği ve nakit yardımı gibi destek programlarıyla bu krize karşı tedbirler uyguluyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
