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Filipinler'de halk, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretini ve ülkenin kuzeyinde bir "teknoloji üretim merkezi" kurulmasını öngören yapay zeka girişimini protesto etti.

Manila merkezli Inquirer gazetesinin haberine göre, Filipinler, protestolara sahne oldu.

Ülke genelinde halk, Trump'ın ziyaretini protesto için sokaklara döküldü.

Aralarında aktivistlerin, yerlilerin ve öğrencilerin bulunduğu protestocular, ülkenin Tarlac bölgesinde "teknoloji üretim merkezi" kurulmasını ve "silikon tedarik zinciri" oluşturulmasını öngören "Pax Silica" girişimine de tepki gösterdi.

Uluslararası basında yer alan haberlerde, yaklaşık 300 protestocunun gözaltına alındığı kaydedildi.

Söz konusu yapay zeka merkezi, tarımla geçinen halkı ve yerli Aeta kabilesini yerinden edeceği ve ülkenin su kaynaklarına zarar vereceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

"Pax Silica" girişimi

Washington yönetimi, Aralık 2025'te kritik mineraller, enerji ve yapay zeka altyapısı gibi alanları kapsayan "silikon tedarik zinciri" oluşturulmasına yönelik "Pax Silica" adlı işbirliği girişimini duyurmuştu.

ABD'nin öncülüğünde kurulan "Pax Silica" girişiminde Japonya, İsrail, Avustralya, Singapur, Hollanda, İngiltere, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan gibi ülkeler yer alıyor.

Kaynak: AA