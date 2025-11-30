Filipinler'de Sel Kontrol Projeleri İçin Bütçe Usulsüzlükleri Protesto Edildi

Filipinler'de binlerce gösterici, sel kontrol projeleri için ayrılan bütçelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yolsuzluk soruşturmasının ardından sokaklara döküldü.

Filipinler'de sel kontrol projeleri için ayrılan bütçelerdeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili yolsuzluk soruşturması sürerken, başkent Manila'da binlerce kişi olayı protesto etmek üzere bir araya geldi.

Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve afetlerle sık sık karşılaşan Filipinler'de göstericiler, sel kontrol projelerine ayrılan bütçelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına tepki gösterdi.

Ellerinde pankart ve bayraklar taşıyan göstericiler, olaya karışan tüm hükümet yetkililerinin derhal istifa etmesini ve yargılanmasını talep etti.

Başkentte düzenlenen protestoların güvenliğini sağlamak amacıyla 17 binden fazla polis görevlendirildi, kent genelinde sıkı güvenlik önlemleri uygulandı.

Yolsuzluk iddiaları

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, son 3 yılda yaklaşık 9,6 milyar dolar kaynak aktarılan sel kontrol projelerinde "anormallikler" tespit edildiğini ve konunun soruşturulması için komisyon kurulduğunu duyurmuştu.

Maliye Bakanı Ralph Recto da eylülde yaptığı açıklamada, sırf 2023'ten bu yana bazı sel kontrol projelerine ayrılan 2 milyar doları aşkın fonun "yolsuzluk sonucu zayi edilmiş olabileceğini" belirtmişti.

Marcos Jr, yolsuzluk soruşturmasında adı geçen çok sayıda siyasetçinin ve iş insanının, aralık ayı bitmeden cezaevine gireceğini açıklamıştı.

Yolsuzluk iddiaları, ülke genelinde geniş çaplı protestolara neden olmuştu.