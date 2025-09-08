Filenin Sultanları'nın Kutlama Etkinliği İptal Edildi

(İSTANBUL) - Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Dünya Şampiyonası ikinciliği için yarın Galataport'ta yapılması planlanan kutlama etkinliğinin iptal edildiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Yarın gerçekleşmesi planlanan Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası İkinciliği Galataport Kutlama Etkinliği, İstanbul Valiliği'nin almış olduğu eylem ve etkinlik yasağı kararı nedeni ile iptal edilmiştir" denildi.