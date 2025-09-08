Haberler

Filenin Sultanları'nın Kutlama Etkinliği İptal Edildi

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Dünya Şampiyonası ikinciliği için yarın Galataport'ta planlanan kutlama etkinliğinin, İstanbul Valiliği'nin aldığı eylem ve etkinlik yasağı nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Yarın gerçekleşmesi planlanan Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası İkinciliği Galataport Kutlama Etkinliği, İstanbul Valiliği'nin almış olduğu eylem ve etkinlik yasağı kararı nedeni ile iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
