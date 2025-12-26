ABD'nin Louisiana eyaletindeki şirketin satışından çalışanlarına 240 milyon dolarlık pay

ABD'nin Louisiana eyaletinde elektrikli ekipman muhafazaları üreten Fibrebond şirketinin yöneticilerinden Graham Walker, şirketin 1,7 milyar dolara satılmasının ardından 540 çalışanına toplamda 240 milyon dolar tutarında ikramiye vermeye başladı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Walker, Fibrebond'un enerji şirketi Eaton'a satışından elde edilen gelirin yüzde 15'inin çalışanlarına ayrılması şartını koştu.

Eaton'ın Fibrebond'u 1,7 milyar dolara satın almasıyla tamamlanan anlaşma, 540 tam zamanlı çalışana 5 yıl boyunca ortalama 443 bin dolarlık ödeme yapılmasına olanak sağladı.

İkramiyeler, 5 yıl boyunca yıllık olarak ödenecek şekilde yapılandırılırken, çoğu çalışanın tam tutarı alabilmesi için şirkette belirli bir süre kalması gerekiyor.

Walker, bu hükmün şirketin satılmasının ardından operasyonların istikrarını korumak için çok önemli olduğunu söyledi.

Öte yandan şirkette çalışılmaya devam edilmesi şartı sadece şirketin 65 yaş altı çalışanlarını kapsıyor.

Birçok çalışan ikramiyeleriyle uzun süredir ödedikleri borçları kapatırken, bazıları ise bu parayı yurt dışındaki uzun zamandır göremedikleri aileleriyle bir araya gelmek için kullandı.