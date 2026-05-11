"Allura" isimli kruvaziyer Fethiye Körfezi'ne demirledi

Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen Marshall Adaları bayraklı 'Allura' kruvaziyeri, 1160 yolcu ve 776 personel ile körfeze demirledi. Yolcular, tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmek için kenti gezdi.

Mikonos Limanı'ndan hareket eden gemi, sabah saatlerinde Fethiye Körfezi'ne ulaştı.

Şövalye Adası önlerine demirleyen kruvaziyerde, 1160 yolcu ve 776 personel bulunuyor.

Küçük teknelerle kıyıya taşınan yolcular, kent merkezinin yanı sıra Kayaköy ve Ölüdeniz Mahalleleri gibi tarihi ve doğal güzelliklere sahip yerleri gezdi.

Geminin bir sonraki durağının, Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Bodrum olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
