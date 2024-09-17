Fernando Muslera'ya Avrupa Ligi'nde 3 Maç Cezası
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Young Boys maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından Avrupa Ligi'nde 3 maç ceza aldı. Muslera, PAOK, Rigas Skola ve Elfsborg maçlarında oynayamayacak.
(ANKARA) - Galatasaray'ın kalecisi fernando Muslera Young Boys maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Avrupa Ligi'nde üç maçta görev yapamayacak.
UEFA Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'ya, UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off turu rövanşında Young Boys maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza verdi. Muslera, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı PAOK, Rigas Skola ve Elfsborg maçlarında görev yapamayacak.
Muslera, Galatasaray'ın sahasında 1-0 mağlup olduğu Young Boys maçında 87. dakikadaki golün ardından rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görmüştü.