AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu vatandaşlarla buluştu

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman'ın Şirinevler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek genç istihdamı ve altyapı projeleri hakkında bilgi verdi.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman'ın Şirinevler Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Nasıroğlu, mahallede bir evde bir araya geldiği vatandaşlara, gençlerin istihdamına katkı sunacak organize sanayi bölgeleri ve bilim merkezlerine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Kentte yürütülen altyapı ve üstyapı projelerini hakkında konuşan Nasıroğlu, çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Nasıroğlu, iletilen konuların takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
